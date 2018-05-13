Osmanlıspor 1 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor

8'Beşiktaş, Anderson Talisca ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Talisca'nın ortasında Osmanlıspor savunması ön direkte karşılıyor.
6'Golde asisti yapan isim Tortol Lumanza Lembi oluyor.
6'GOOOLLL!! Osmanlıspor, Serdar Gürler'in golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Tortol Lumanza'nın orta alanın solundan gönderdiği pas sonrasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Serdar Gürler, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaparak Fabricio Agosto'nun altından topu filelerle buluşturuyor.
4'Uzun pas sonrasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza alanı içine girdiği anda vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
1'Hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Kara-Kartal Osmanlıspor deplasmanında kazanmak istiyor. Osmanlıspor ise düşme patasında. Ankara ekibi zorlu maçta Beşiktaş'ı yenerek ligde kalma şansını sürdürmek peşinde.
İLK 11'LER
Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin