Osmanlıspor - Antalyaspor: 0- 0

Osmanlıspor ile Antalyaspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Osmanlıspor'un daha etkili ataklar geliştirdiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya da aynı istek ve arzuyla başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Cikalleshi'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Geride kalan dakikalarda da pozisyonlar gole dönmeyince maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Osmanlıspor puanını 20 yaptı ve 17. sırada haftayı kapattı. Antalyaspor ise 25 puanda ve 14. sırada 23. haftayı tamamladı.