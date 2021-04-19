Ozan Tufan rekor kırdı

Fenerbahçe'nin usta oyuncusu Ozan Tufan, Medipol Başakşehir maçında performansıyla göz doldurdu. Tufan, maçta 9 asist yaparak kariyerinin rekorunu kırdı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Ozan Tufan, Sarı kanaryalıların 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında yüksek performans gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asistle farkını ortaya koydu. Tufan, Süper Lig kariyerinde asist sayısını 9'a çıkararak kariyer rekorunu kırmış oldu.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Sezonun başarılı ismi Ozan Tufan, Szalai ve Pelkas'a yaptığı servisler sonrası asist sayısını 9'a çıkararak, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezon ulaştı. Ozan Tufan, Süper Lig'deki 9 asistinin yanında attığı 5 golle takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Rusya ekiplerinin radarında bulunuyor.