ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması oynandı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 17. dakikada Burak Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle Ankaragücü, 1-0 öne geçti.

22'de bu kez Gerson Rodrigues sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Pes etmeyen Rizespor, 45. dakikada Denys Garmash'ın golüyle devreye 2-1 geride gitti.

İkinci yarıdan başka gol sesi çıkmayınca Ankaragücü zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.

