ÖZET | Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı iyi futbolla Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenmeyi başardı. Çaykur Rizespor Kasımpaşa maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Haris Hajradinovic’in ceza sahası içine gönderdiği ara pasına hareketlenen Koita, kalecinin yanından düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1 dakikada sağ kanattan Diomande’nin ortasında Vetrih'in kafa vuruşu kaleci Fatih'te kaldı. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı köşe atışında oluşan karambolde topu önünde bulan Koita, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2 dakikada sol kanattan Aminu Umar’ın gönderdiği pasa hareketlenen Braian Samudio, altı pas önünden kaleye şutunu gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Ümit Öztürk golü iptal ederek ofsayt kararı verdi. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Vetrih (Barış dk. 71), Boldrin , Samudio (Scepovic dk. 46), Umar (Orhan dk. 80), Oğulcan

Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Fatih, Ben Youssef, Popov, Özgür, Fernandez , Sadiku, Aytaç, Mustafa (İlhan dk. 90), Hajradinovic, Quaresma (Heintz dk. 65), Koita (Abdulrahman dk. 65)

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa)

