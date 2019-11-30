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  5. 30 Kasım 2019 17:01

ÖZET | Çaykur Rizespor-Konyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu ve Yan Sasse'nin golleriyle 3-1 yendi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri son 6 maçında 5. mağlubiyetini aldı.

ÖZET | Çaykur Rizespor-Konyaspor maç sonucu: 3-1
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Süper Lig'in 13. haftası Çaykur Rizespor - Konyaspor mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi Rizespor baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3'te Oğulcan Çağlayan, 10'da Umar Aminu ve 74'te Yan Sasse kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 11. dakikada Deni Milosevic'ten geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, son 6 maçında 5. yenilgisini alan Aykut Kocamanlı Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

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