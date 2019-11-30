ÖZET | Çaykur Rizespor-Konyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 13. haftası Çaykur Rizespor - Konyaspor mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi Rizespor baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3'te Oğulcan Çağlayan, 10'da Umar Aminu ve 74'te Yan Sasse kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 11. dakikada Deni Milosevic'ten geldi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, son 6 maçında 5. yenilgisini alan Aykut Kocamanlı Konyaspor ise 13 puanda kaldı.
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