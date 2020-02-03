ÖZET | Denizlispor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Denizlispor - Göztepe Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki ekibin karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Denizlispor - Göztepe maç özeti ve maçın detaylar haberimizde...

Göztepe, 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti. Denizlispor, 86. dakikada Oscar Estupinan'ın golüyle eşitliği sağladı. Ev sahibinin golünde önce ofsayt bayrağı kalktı, ardından VAR'dan gelen düzeltme üzerine gol verildi.

Göztepe'ye karşı lig tarihinde oynadığı sekizinci maçta da yenilmeyen Denizlispor, puanını 23'e çıkardı. Göztepe, bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltti.

Denizlispor İzmir temsilcisi Göztepe'ye karşı lig tarihinde oynadığı 8. maçta da yenilmedi.

Göztepe, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler’in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru’nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hakeme yaptığı itirazlar üzerine sarı kart gördü.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega yerden kaleye gönderdiği top kale direğinin hemen yanından auta gitti.

60. dakikada Denizlispor’da Barrow sağ kanatta Aissati ile duvar pası yaptı ve son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel giderken topa kimse dokunamadı.

65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Beto gole izin vermedi.

72. dakikada Halil Akbunar’un ceza alanı girişinden yerden çektiği şut farklı şekilde yandan auta gitti.

82. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Halil penaltı noktası yakınlarındaki Jerome'a çıkardı fakat tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kornere gitti.

85. dakikada Murawski'nin pasını Barrow çok şık indirdi ve Rodallega bir anda karşı karşıya kaldı. Rodallega’nın vuruşunda Beto gole izin vermedi. Seken topu Estupinan tamamladı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Ancak hakem VAR odasından gelen uyarı üzerine golü verdi. 1-1

90. dakikada Halil Akbunar ile Denizlispor yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun uzatma dakikalarında durdu. Gerginliğin ardından halem Beto’ya sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇ SONUCU

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Youssef, Zeki Yavru, Murawski, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Estupinan), Recep Niyaz (Dk. 81 Olcay Şahan), Onazi (Dk. 7 Aissati), Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Napoleoni (Dk. 68 Poko), Serdar Gürler (Dk. 87 Wilczek), Castro (Dk. 76 Celso Borges), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jerome

Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 86 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özdilek (Teknik direktör), Dk. 49 Aissati, Dk. 64 Mustafa Yumlu, Dk. 90+2 Hüseyin Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Yukatel Denizlispor), Dk. 39 Gassama, Dk. 63 Jerome, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 90+2 Beto (Göztepe)

