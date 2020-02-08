ÖZET | Fenerbahçe-Alanyaspor maç sonucu: 1-1 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması oynandı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Kruse ile gole yaklaştı ancak Alman yıldızın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. 15'te bu kez Rodrigues'in soldan topa Vedat Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.

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ÖNCE ALTAY KURTARDI, SONRA CISSE ATTI

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde ise Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası Jailson'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı. 26'da Cisse'nin vuruşunu kaleci Altay tokatladı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kalesini erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı. 29'da bir kez daha topun başına geçen Cisse bu kez golü atarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

KRUSE ATTI, DURUM 1-1 OLDU

44'te bu kez Fenerbahçeli oyuncular ceza alanında elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, hakem Ümit Öztürk 'devam' dedi ve ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı. 51'de Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan penaltıyı Max Kruse gole çevirdi ve durum 1-1 oldu.

PENALTI KAÇTI

Maçın 59. dakikasında Alanyaspor atağında Djalma Campos yerde kalınca hakem Ümit Öztürk bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Papiss Cisse'nin vuruşu üst direkten geri geldi. 72'de ise Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi'nin indirdiği topa Ozan Tufan'dan önce müdahale eden N'Sakala golü önledi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe puanını 38, Alanyaspor ise 39 yaptı.

