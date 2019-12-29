ÖZET | Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 maç sonucu

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Gaziantep FK'nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü 78'de Thievy Bifouma'dan geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 48'de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24'er puanla ilk yarıyı kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 8 haftasa sadece Beşiktaş karşısında galibiyete ulaştı. (5 Beraberlik, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet)

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.

dakikada savunmadan atılan uzun pasa Kayode hareketlendi ancak Farnolle kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı düzeltip şutunu attı ancak sağına iyi uzanan Günay topu kontrol etti.

dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Bifouma düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

dakikada çalımlarla topu sürükleyen Sakıb Aytaç, sağ taraftan destek veren Bifouma'yı gördü. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

dakikada Fofana'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Günay yine kalesini gole kapattı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 90+ 2 Olkowski), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 79 Chibsah), Güray Vural, Kayode (Dk. 86 Muhammet Demir)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz), Murat Yıldırım (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme (Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK) Dk. 79 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk 54 Jahovic, (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45+3 Bifouma, Dk. 54 Rabin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk 36 Kenan Özer, Dk. 51 Kana Bıyık, Dk 53 Jefferson (Gaziantep FK)

