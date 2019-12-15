ÖZET | Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 maç sonucu

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Goller; 67'de Güray Vural ve 71 ve 90+4'te (penaltı) Olarenwaju Kayode'den geldi. İlk golün de asistini yapan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü maçın yıldızı oldu. Öte yandan Güray Vural attığı golün ardından rakip takım tribünleri önünde sevinince ortalık karıştı. Gaziantep FK Kayserispor maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in vuruşu yan ağlarda kaldı. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı. dakikada Morais'in yerden ortasını Kayserispor savunması son anda çeldi. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Lung'da kaldı. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi. 1-0 dakikada Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 2-0 dakikada gelişen Gaziantep atağında, çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Özer'in sert vuruşunu kaleci Lung son anda kurtardı.90+2. dakikada Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0 OLAYLAR ÇIKTI

Gaziantep FK'da Güray Vural, mücadelenin 67. dakikasında attığı golün ardından rakip takım tribünlerine koşarak gol sevincini yaşadı. Güray, tribünlere önce 'sus' işareti yaptı ardından formasının arkasında yazan ismini gösterdi. Kayserispor tribünleri büyük tepki gösterirken, iki takım yedek kulübesi birbirine girdi. Hakem Özgür Yankaya yaşanan olayların ardından Gaziantep FK tercümanı ile Kayserispor malzemecisine kırmızı kart gösterdi. Olayları başlatan Güray ise sarı kart ile cezalandırıldı.

dakikada Olarenwaju Kayode'nin golünün ardından ise Kayserispor tribünleri karıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlara çevik kuvvet müdahale etti.