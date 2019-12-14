ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi konuk etti. Ankara temsilcisi 29. ve 67' dakika Stancu'nun ve 35. dakikada Sio'nun attığı gollerle Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek sayısı 34. dakikada Wallace Reis'den geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 17'ye çıkarırken, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe 20 puanda kaldı. Gençlerbirliği - Göztepe maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

14. dakikada Castro’nun ortasında Jerome’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

24. dakikada Castro’nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler’in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Gençlerbirliği’nde kazanılan köşe vuruşunu Seuntjens kullandı. Arka direkte topla buluşan Stancu kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Göztepe’de kazanılan köşe vuruşunu Serdar Gürler kullandı. Topa iyi yükselen Wallace Reis kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Seuntjens kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta topu filelerle buluştu. 2-1

67. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında Rumen futbolcu Stancu, topu röveşatayla ağlara gönderdi: 3-1.

77. dakikada Seuntjens'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sio, son çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Seuntjens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

83. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında ön direkteki Eren Derdiyok'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

84. dakikada Sio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir Çiftçi'nin şutunda, Beto gole izin vermedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

