ÖZET | Gençlerbirliği-Sivasspor: 2-2 (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Sivasspor, 24. dakikada Arouna Kone'nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Fernando'nun ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle 11'e dahil olan Kone, takımının golünü atmasını bildi.

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"VAR" KARARI İLE ÖNE GEÇTİLER

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56'da Bogdan Stancu eşitliği getirdi: 1-1.

58'de VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi ve Ayite skoru 2-1 yaptı.

YATABARE HAYAT VERDİ

Sivasspor 90+7'de hayat buldu! Uzatmaların son saniyesinde röveşata atan Mustapha Yatabare maça dengeyi getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18 yaparken, Sivasspor ise 34 puana çıktı. Sivasspor'un 7 haftalık galibiyet serisi son bulurken yenilmezlik serisi devam etti.

