ÖZET | Kayserispor - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor iki kere öne geçtiği mücadelede Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Kayserispor - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada 41. dakikada Kayserispor Bernard Mensah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Hemen ardından 45+1'de bu kez Sinan Gümüş penaltıdan attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Kayserispor ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 2-1 öne geçti. Antalyaspor'da 83. dakikada sahneye çıkan Fredy attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Kayserispor bu sonuçla ligde puanını 12'ye çıkarırken son sırada kalmaya devam etti. Antalyaspor ise 19 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada ceza sahası dışından Emre Taşdemir'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

dakikada hakem Koray Gençerler, ceza sahasında Fedor Kudryashov'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 1-0

dakikada Lopes'in ceza sahası içerisinde Fedor Kudryashov’a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Gümüş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

dakikada Djedje'nin soldan ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Situm'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Kaleciden dönen topu takip eden Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

dakikada Mesanovic'in ceza sahasına kadar taşıdığı topa sert vuruşunda, kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

dakikada oyuna yeni giren Podolski ceza sahasında ortalanan topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

dakikada Kudriashov'un soldan yerden ortasında ceza sahasına girerken topa gelişine vuran Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi: 2-2. KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 90 Kravets), Campanharo, Situm (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Mensah, Henrique (Dk. 82 Aksel Aktaş), Mesanovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles (Dk. 60 Mukairu), Ndinga (Dk. 73 Ufuk Akyol), Fredy, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 79 Podolski), Sinan Gümüş

Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan), Dk. 46 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert, Dk. 59 Veysel Sarı, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir, Dk. 59 Sapunaru, Dk. 76 Henrique, Dk. 90+2 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

