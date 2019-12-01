ÖZET | Trabzonspor 1-1 Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'in 13. haftasının en önemli maçlarından birisi olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde kazanan çıkmadı. Bordo mavililerin golünü 50' dakika'da Alexander Sörloth atarken, Galatasaray'ın golünü 90. dakikada Nagatomo'dan geldi. Bu skorla Trabzonspor puanını 23'e çıkardı. Galatasaray puanını ise 20'ye yükseltti. Trabzonspor Galatasaray maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-060.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Cafer Tosun, Ekuban, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Ömer Bayram, Nzonzi (Galatasaray), Sosa (Trabzonspor)

