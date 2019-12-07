ÖZET | Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor maç sonucu

Süper Lig'in 14. haftası Yeni Malatyaspor Sivasspor mücadelesine sahne oldu. Liderlik bayrağını elinde bulunduran Sivasspor zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puan almayı başardı. Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Mert Hakan Yandaş, 30. dakikada Hakan Arslan ve 54. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü 37. dakikada Guilherme'den geldi. Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı özeti ve maçın önemli dakikalarını haberimizde bulabilirsiniz.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme’ye bıraktı. Guilherme’nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

26. dakikada Goiano’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Acquah’ın kaptırdığı top Kone’nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2

43. dakikada Donald’ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Arouna Kone'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Emre Kılıç, dönen topu ağlara gönderdi: 1-3

79. dakikada girdiği mücadele sonrası sakatlanan Eren Tozlu teknik ekibe oyuna devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı. Yeni Malatyaspor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Donald, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah (Ahmed Ildız dk. 74 x), Guilherme, Gökhan Töre (Eren dk. 67), Bifouma (Fofana dk. 58), Jahovic

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Hadebe, Chaleli, Mina, Özer

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi , Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Traore dk. 84 ?), Emre Kılınç (Ziya Erdal dk. 89), Fernando (Erdoğan dk. 60 ), Kone

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Armin Djerlek, Volkan Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor), Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30), Emre Kılınç (dk. 55) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Chebake, Guılherme (Yeni Malatyaspor), Fernando, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Erdoğan (Sivasspor)

