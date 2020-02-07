ÖZET | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 21. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 14 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Malatyaspor taraftarları, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadelede Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill'den geldi. Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17 yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Orgill’in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Fernolle parmaklarının ucu ile kornere çeldi. dakikada Yeni Malatyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Karim Hafes’in ortasında savunmadan dönen topla buluşan Vidar, ceza sahasına girerek kaleyi gördü ancak top defansa çarparak kornere çıktı. dakikada sol kanatta gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası dışından çektiği sert şut Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı. dakikada gol arayan ev sahibi takımda sağ kanattan bindirme yapan Chebake’nin yaptığı ortada topla buluşan Chaaleli’nin etkisiz vuruşunda top kaleci Ricardo’da kaldı.

dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar’ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

dakikada Daniel Lukasik'in gole giden pozisyonunda topa elle müdahale eden Mustafa Akbaş, hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. dakikada Sakıb’ın ceza sahası sol içinde son anda çizgiden çevirdiği top, Umut Bulut'un kafa vuruşunda yan ağlarda kaldı. dakikada konuk ekibin atağında Rodrigues’in pası ile topla buluşan Orgill, ceza yayından bekletmeden vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1 dakikada beraberlik golü için bastıran sarı kırmızılı takımda Bifouma’nın ceza sahasının dışından vurduğu sert şutta top kale direğinden döndü. Pozisyon devamında Chebake’nin geri pas yaptığı topla buluşan Donald’ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. dakikada Yeni Malatyaspor’da orta alanda Acquah’ın kaptırdığı top ile kontra atağa geçen konuk ekipte, kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze’nin vuruşunda Fernolle mutlak gole izin vermedi. YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli (Dk. 83 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut Bulut)

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione (Dk. 77 Atila Turan), İlhan Parlak (Dk. 65 Michalak), Rodrigues (Dk. 88 Rivas), Orgill

Gol: Dk. 65 Orgill (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 49 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Ildiz (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Atila Turan, Dk. 90+1 Pinto (MKE Ankaragücü)

