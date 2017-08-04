Pedro Franco'ya Göztepe talip oldu

Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi Bornova Stadı'nda konuk edecek Göztepe'nin hazırlık maçlarında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Avusturya'da oynadığı 3 özel müsabakada sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı ekip, taraftarının huzuruna çıktığı ilk sınavda 1'inci Lig ekibi Altınordu'ya 3-1 yenilirken, özellikle savunmada alarm verdi.

Gençlerden kurulu Altınordu'ya karşı zorlanan Göztepe'de yeni transferlerin henüz uyum sorununu aşamadığı görülürken, 4 maçta yenilen toplam 14 gol defanstaki zaafları ön plana çıkardı. Transferde kaleye Sporting Lizbon'un 35 yaşındaki eldiveni Beto'yu getiren Göztepe, sağ beke Galatasaray'dan Sabri'yi, savunmanın göbeğine de Fenerbahçe'den Hakan ile Lorient'ten Peybernes'i monte etti. Sol bek Canberk, stoperler Schwechlen ve Emrecan ile yolları ayıran Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna'nın defansa 3 takviye daha istediği öğrenildi.

Brezilya'nın Ponte Preta takımından 31 yaşındaki Kadu'nun işini bitiren yönetimin Fenerbahçe karşılaşmasına kadar bir stoper ve sol bek daha alacağı vurgulandı. Defansın soluna Udinese'den Ali Adnan'ı düşünen Tamer Tuna'nın, Beşiktaş'ta satış listesine konulan Kolombiyalı Pedro Franco ismini de yönetime verdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Pedro Franco'yu düşük bir rakama elden çıkarması beklenirken, Tuna'nın eski öğrencisini takımında görmek istediği vurgulandı. Sarı-kırmızılılarda Avusturya kampına denenmek için katılan Sırp defans oyuncusu Jasmin Trtovac ise beğenilmedi. Trtovac, TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Hazırlık maçlarında skoru önemsemediğini dile getiren Tamer Tuna, "Önemli olan lige kadar tüm eksiklerimizi tespit edebilmek. Özel maçların amacı bu. Fenerbahçe karşısında çok farklı bir takım izleteceğimize eminim" diye konuştu.

(Dha Spor)