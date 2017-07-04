Pepe Beşiktaş formasını giydi !

Beşiktaş, Pepe transferinde mutlu sona ulaştı...

Siyah beyazlılar, son 10 yıldır Real Madrid forması giyen Portekizli savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.

Lizbon'a giden Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ve menajerleri ile yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından transferi tamamladı.

Varılan anlaşmaya göre 34 yaşındaki oyuncu önümüzdeki 2 sezon Beşiktaş forması giyecek.

Yıllık 4 milyon Euro ücret alması beklenen Pepe'nin kısa süre içinde İstanbul'da olması ve Vodafone Park'da düzenlenecek imza töreni ile siyah beyazlı taraftarla buluşması planlanıyor.

Yıldız oyuncunun üzerindeki iki yıldızlı Beşiktaş forması dikkat çekti.

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Portekizli yıldız, anlaşmanın ardından instagram hesabından Vodafone Park fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş bu sene?" notunu düştü.