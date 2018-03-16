Pepe'den Beşiktaş'a müjdeli haber

Şampiyonlar Ligi defterini kapatan ve tamamen Spor Toto Süper Lig'e dönen Beşiktaş'ta gözler Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşmaya çevrildi.

Ligde son 4 maçta yüzünün gülmediği rakibinin bileğini bu kez bükerek, şanssızlığına son vermek isteyen siyah beyazlılar pazar akşamı sahadan 3 puanla ayrılırsa bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bayern Münih karşılaşmasının ardından tüm motivasyonunu Süper Lig'e veren Beşiktaş'ta tek hedef üst üste 3. şampiyonluğa uzanmak... Teknik direktör Şenol Güneş de, "Siz son iki sezonun şampiyonusunuz, yaptınız yine yaparsınız" sözleriyle bir araya geldiği her fırsatta futbolcularını motive etmeye çalışıyor.

Medipol Başakşehir mücadelesini derbi haftasında 'Zirve eşiği' olarak gören Güneş sahaya çıkacak 11'i de belirledi. Son antrenmanın tamanına katılan Pepe oynayabilecek duruma gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sahaya özel bir kramponla çıkacak olan portekizli savunmacının yanında stoperde Medel görev alacak. Defansın kanatlarında Gökhan ile Adriano, orta sahanın göbeğinde de Atiba ile Tolgay oynayacak.

Kenarlarda Babel ve Lens'e şans tanıyacak olan Şenol Güneş'in forvet arkasında Talisca, en ileri uçta da Alvaro Negredo'yu sahaya sürmesi bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı pazar akşamki mücadele öncesi özellikle geçen sezon Medipol Maşakşehir karşısında 18 dakika içerisinde gelen 3 golle yaşanan mağlubiyeti hatırlatıp bir daha böyle bir duruma düşmemeleri yolunda uyarılarda bulundu.