PFDK, Burak Yılmaz'a ceza kesti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.
Kurulun aldığı kararlar şöyle;
1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J ve VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT I-J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, statüye aykırılık nedeniyle 84.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol