PFDK'dan, Okan Buruk'a 117 bin TL para cezası

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'ye de Fenerbahçe derbisindeki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 117 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.10.2024 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray’ın, 28.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107, 206, 207, Doğu Tribün 112, 113, Güney Tribün 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray teknik sorumlusu Okan Buruk’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 29.09.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü'nün, 30.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt C, Batı Tribün Batı Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Kuzey Tribün Kuzey Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Beşiktaş’ın, 30.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray sporcusu Michy Batshuayi’nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un, Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."

İHA