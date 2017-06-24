PSG'nin golcüsü Beşiktaş'a geliyor !

Fransız basınında çıkan iddialara göre son 3 sezondur başka takımlarda kiralık olarak görev yapan 24 yaşındaki golcünün, aynı formülle Siyah-Beyazlı formayı giyebileceği belirtildi.



Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar kazanmayı hedefleyen Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Stoper bölgesi gibi hücum hattına da yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal, son olarak kancayı Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in golcüsü Jean-Christophe Bahebeck’e taktı.

Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Pescera’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcunun, aynı formülle Siyah-Beyazlılar’a transfer olabileceği konuşuluyor. Fransa basınında yer alan haberlere göre, oyuncusunu son 3 sezonda başka takımlara kiralayan PSG’nin, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle genç yıldızı Beşiktaş’a göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

En son Pescara’da oynadı

Geçen sezon Pescara’da çıktığı 15 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Jean Christophe Bahebeck, forvet hattına ek olarak hücum bölgesinin kanatlarında da görev yapabiliyor. Hava toplarındaki etkili görüntüsüne ek olarak özellikle son vuruşlardaki başarısıyla bilinen Bahebeck’in, yıldızlarla dolu Paris Saint- Germain kadrosunda şans bulamayacağı için yeni sezonda yine başka bir takıma gitmeye gönüllü olduğu bildirildi.

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