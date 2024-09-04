Rade Krunic'in yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
DHA
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