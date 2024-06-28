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  5. Rafa Silva'nın ardından Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha

Rafa Silva'nın ardından Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha

Rafa Silva'nın ardından Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha
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Rafa Silva'yı renklerine kata Beşiktaş bir dünya yıldızını daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor...

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da da ses getiren Rafa Silva transferini duyurmuştu. Birçok talibi olan yıldız oyuncuyu getirerek rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılardan bir hamle daha geliyor.

Arjantinli Di Maria ile de anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun ailesini ikna etmesini bekliyor. Maaş konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Di Maria'nın ailesinden gelecek haberi bekliyor.

 Yeni transfer Rafa Silva'nın görüşüp ikna ettiği Di Maria ile para konusunda hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'de yaşamak konusunda çekinceleri olduğu öğrenilirken, ailesini ikna etmesi durumunda transfer resmen açıklanacak.

 

Etiketler Beşiktaş rafa silva Di Maria Beşiktaş transfer yeni transfer
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