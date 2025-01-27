Resmen açıklandı: Talisca transferinde mutlu son

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca'ya kavuştu.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

30 yaşındaki futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Anderson Talisca'nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'a veda etti.

Carolaine Freitas yaptığı paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık" notunu düştü.