Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 7-2 yendiği mücadelede siyah-beyazlıların skoru Burak Yılmaz ile 3-1 ve Güven Yalçın ile 4-2 yaptığı goller için Rıdvan Dilmen’den flaş bir iddaa geldi. İki pozisyonda da ofsayt tartışmaları yaşanırken, hakem Arda Kardeşler yardımcısından bilgi almasının ardından golleri verdi ve VAR kontrolü sonrasında çizgilerin çekildiği görüntünün de yayıncı kuruluş ekranına gelmediği dikkat çekti.

DİLMEN: “VAR BOZULMUŞ”

Rıdvan Dilmen, o anlarda VAR sisteminin bozulduğunu belirtirken; “Mustafa Çulcu’yu aradım. 3. gol ve 4. golde neden VAR’a gidilmemesinin sebebini sordum. VAR bozulmuş, bakılamamış. Ofsayt ya da değil diye yorum yapmayalım. Yardımcının kararına güvenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKA: “OFSAYT ÇİZGİLERİ GELMEDİ”

Şansal Büyüka da pozisyonlarda görüntünün kendilerine ulaşmadığını söyledi ve “Ofsayt çizgileri bize VAR’dan geliyor. Onlardan gelmediği için maç sırasında bu görüntüleri gösteremedik.” dedi.

