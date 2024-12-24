Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer bombasını patlattı
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Fenerbahçe'nin efsanelerinden spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, uzun süredir spor gündeminde yer alan Talisca transferinde sona gelindiğini belirterek "Bugün yarın İstanbul'a gelecek" dedi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk ismi açıkladı. Dilmen, sarı lacivertli yönetimin savunmaya da takviye yapacağını söyledi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini "satın alma opsiyonuyla" bitirdiğini ve Brezilyalı yıldızın bugün yarın getirileceğini söyledi.
HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Dilmen, sarı lacivertli yönetimin bir de stoper alacağını belirtti.
Öte yandan Suudi Arabistan'da yayınlanan Riyadiya TV'de yer alan haberde ise Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı En-Nesyri'yi takasta kullanarak satın alma opsiyonuyla kiralayacağı duyuruldu.
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