Rıdvan Dilmen Galatasaraylıları çıldırttı

Galatasaray'ın 10 kişiyle 1-0 kazandığı Gaziantep maçı sonrasında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in canlı yayında Okan Buruk'un yerine Fatih Terim'in gelebileceğini iddia edince ortalık karıştı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrası teknik direktör konusu yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın başında istediği oyunu oynatamayan Okan Buruk için Rıdvan Dilmen'den çok erken bir eleştiri geldi.

Okan Buruk'un Fatih Terim korkusuna kapıldığını ima eden Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in boşta olup her an Galatasaray'a gelebileceği korkusuna yol açtığını ifade etti.

"GALATASARAY'IN YENİ HOCASI OLUR"

Rıdvan Dilmen sözlerine, "Açık açık konuşayım. İşler kötü giderse Galatasaray'ın yeni hocası Fatih Terim olur. Hoca orada duruyor. İşler kötü giderse Okan Buruk ile yollar ayrılır ve hoca adayı zaten belli" ifadelerini kullandı. Galatasaraylılar Rıdvan Dilmen'i bu sözlerinden dolayı eleştirdi.