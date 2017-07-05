Rıdvan Dilmen: ''Pepe hakemler tarafından tolare ediliyordu''

Beşiktaş'ın Pepe'yi transfer etmesi spor dünyasını salladı. Portekizli yıldız bu sabaha karşı İstanbul'a geldi.

NTV Spor'un yorumcuları Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol da bu önemli imzayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Pepe transferini şöyle değerlendirdi:

"Geniş alanda çok süratli olmamasına rağmen tecrübesiyle geniş alanda oynamayı bilen bir stoper."

"Zaten arkada beklerken problemi yok. Yüksek toplarda iyi. Yakın oynayan bir oyuncu."

"Ama bence en önemlisi Real Madrid gibi 10 yıldır hep ligin zirvesinde olan ve 90 dakikanın büyük bölümünü rakip yarı alanda oynayan bir takımdan maçın büyük bölümünü rakip yarı alanda oynayan bir Beşiktaş'a gelmesidir."

"Ben çok farklı bir Şenol Güneş ve Beşiktaş beklemiyorum açıkçası. Adriano da Beşiktaş'a cuk diye oturdu. O da hücum yapan bir takım olan Barcelona'dan geldi."

"Oyuncuları şöyle değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin oyun kültürüne baktığımız zaman toplu halde savunma yapan ve kendi yarı alanında bekleyen bir takım."

"Bu tip bir oyuncuyu Beşiktaş'a aldığınız zaman, örnek olarak Kjaer'i Beşiktaş'a alırsanız zorlanabilirsiniz. Sürekli kontra atak tehlikesi yaşayan bir takımdan geldi Pepe. Sürekli kontra atak yaşayabilecek bir Beşiktaş'a geldi. Bu yüzden doğru bir transfer.

"Çok savunma yapan, 3'lü oynayan Juventus gibi bir takımdan gelse zorlanabilir. Ama hem Pepe'nin tecrübesi hem de 2-3 gün önce maçtan çıkmış sağlıklı bir oyuncu alıyorsunuz."

"Sertlik olarak da Türkiye'ye geldiğiniz zaman Real Madrid ve Barcelona, hakemeler tarafından İspanya Ligi'nde kararlar ile tolere edilen bir takım."

"Türkiye'de ise Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ta oynamak savunma oyuncuları için Anadolu kulüplerinde oynamak daha avantajlı bir durum."

Mehmet Demirkol'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Çok farklı şeyler söylenebilir Pepe transferi ile ilgili. Olumlu olumsuz söylenecek şeylere çok fazla itiraz edilemez. Çok maliyetli denebilir. 34 yaşında denebilir. Bunlara söyleyecek bir şey yok, doğru."

"Bunların karşılığında da farklı şeyler söylenebilir. Çok adanmış bir futbolcu. Kendine iyi bakan fit bir adam. 27-28 yaşında yaz kampına 15-20 kilo fazla gelen oyuncular var. Pepe böyle bir adam değil."

"Birçok özelliği var. Lider özelliği var. Real Madrid'te forma giymiş bir oyuncu. Olumlu olarakta birçok şey söylenebilir. Olumlu ve olumsuz söylenen şeylere çok fazla itiraz edecek değilim."

"Türkiye'de bu sezon çok uzun süren bir tartışma var oyuncuların yüksek maliyetleri konusunda. Ben de bu konudan çok şikayetçiyim. Kulüplerimiz batıyor. Ama bu oyuncuları da kulüpler istiyor ya da taraftarlar..."

"Bu oyuncuları alıyorsanız bu paraları vermek zorundasınız. Pepe maliyetli evet. Kjaer, Skrtel, Sneijder, Pepe, Gomis gibi futbolcuların hepsi maliyetli. Bu oyuncuları getirmek için bu maliyetleri göz önüne almak lazım. Pepe'ye hayır denmez, hayır...

"Beşiktaş değil de başka bir takım transfer etse Pepe'yi eleştirebilirdim fakat Beşiktaş'ın nokta atışı yapacağı 1-2 transferi var. Galatasaray'ın mesela her pozisyona transfer yapması lazım. Dolayısıyla bu nokta atışları iyi yapmak lazım ve Pepe'de...

"Beşiktaş Pepe'den ziyade en çok Mitrovic transferini tartışmak zorunda. Pepe ile bütün yorumlara saygım var ama böyle bir futbolcuya hayır demem."

"Şenol Güneş daha hızlı bir stoper istiyordu. Pepe hızlı bir stoper sınıfına girmez ama çabuk bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Şenol hoca orada Tosic'i oynattı ve 2 sene öncede kimsenin aklına gelmeyecek bir hamleydi. Gençlerbirliği'nden acaba...

"Dolayısıyla Pepe başka bir takımda olsaydı benim itirazım olurdu. Şenol Güneş Pepe'yi kullanacaktır. Bunu söyleyebilirim. Yaş ortalaması çok yüksek. Burada bir kadro mühendisliği konusunda problem var. Transfer yaparken transfer komitesi 4 ayağa...

1- Uygun uyumlu ve yetenekli bir kadro kurmaya çalışır.

2- Yıldız transferi yapar ama kulüp ve ülke altyapısını kullanır.

3- Yaş ortalamasını iyi tutturur.

4- Transfer ettiğiniz oyuncular ile kullandığınız oyuncu sayısının yüzdesini tutturmanız gerekir.

Bu konularda Beşiktaş transfer komitesi tam çalışıyor diyemem. Scout ettikleri oyunculardan tam yararlanamıyorlar. Marka isim alıp kullanıyorlar. Ellerinde de Şenol Güneş olmasına rağmen.

Pepe transferine bir de buradan bakmak lazım. Yani marka ismi alıp kullanmak konusunda Beşiktaş transfer komitesi başarılı ama keşfetmek konusunda aynı şeyleri söyleyemem.