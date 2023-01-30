Rıdvan Dilmen'den canlı yayında buz gibi espri

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a sert çıkarken çektiği restle olay oldu.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Güler'e dikkat çeken ünlü yorumcu, genç yıldıza övgüler yağdırırken canlı yayında yaptığı açıklama sonrası stüdyo buz kesti.

Jesus'un bundan böyle başarılı futbolcuya şans vermeye devam edeceğini öne süren Rıdvan Dilmen, beklenmedik bir rest çekti.

Rıdvan Dilmen, Arda Güler konusunda Jesus'u suçlarken, "'Ben bugüne kadar bu çocuğu neden 11'de oynatmadım' diyordur" ifadelerini kullandı. Dilmen, Portekizli teknik adamın Arda Güler'i Adana Demirspor maçında da oynatacağını iddia etti.



Rıdvan Dilmen sözlerinin devamında büyük bir rest çekerek, "Arda'yı Adana'da oynatmazsa protesto edip yayına çıkmam" ifadelerini kullandı.



Rıdvan Dilmen'in bu sözleri sonrası stüdyo buz keserken ünlü yorumcu "şaka yapıyorum" diyerek ortamı yumuşattı.