Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay sözler

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ve sahadan 0-0 sona eren maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından olay sözler.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. İki takım taraftarlarının da merakla beklediği derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5'ta yaptığı yorumlarla derbiyi değerlendirdi. Dilmen'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile geçtiğimiz sezon takımın başında görev yapan Vitor Pereira arasında yaptığı karşılaştırma dikkat çekti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Psikolojik faktörler gidişatı etkiledi.

Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun inisiyatifi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir.

Beşiktaş ligde Başakşehir'e, Fenerbahçe de Konya'ya karşı zorlanmıştı önceki haftalarda... Maçın gidişatında Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum.

Alan memnun, satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır deyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında adil bir sonuç oldu.

Beşiktaş taraftarının tamamı, Fenerbahçe taraftarının yüzde 90'ı mutsuz ayrıldı maçtan. Biz bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur Fenerbahçeliler.

Pereira da 3-4-3 oynatıyordu. Jorge Jesus ve Vitor Pereira'nın hiçbir yönleri benzemiyor. Bir tek vatandaşlıkları aynı. Vitor Pereira 3-4-3 oynatmasını bilmiyor."