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Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Fenerbahçe iddiası
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Trendyol Süper Lig'e Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğü ile mutlak şampiyonluk parolasında başlayan Fenerbahçe'deki kötü gidişatı yorumlayan Rıdvan Dilmen 10 hafta sonrasını işaret ederek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın geride kalmasının ardından spor gündemini HT Spor'da yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını yorumladı. Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray'ın hatalarına değinen Dilmen, Jose Mourinho ve İrfan Can Kahveci hakkında bir iddiada bulundu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçına değinen Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un karşılaşmadaki en büyük hatasını açıkladı.

Dilmen, "Okan Buruk bir tek şey yapacaktı. Hazır Osimhen sakatlanmışken Torreira'yı alacaktı. Hiçbir oyuncu değişikliğinden faydalanamadı" dedi.

Mourinho'nun En-Nesyri'yi devamlı kullanması gerektiğini aktaran ünlü yorumcu, "Çok pozisyona giren oyuncu, yeterli oyuncudur. Dzeko da çok değerli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUĞUN SIRRI TEK CÜMLEDE YATIYOR"

İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'ın çok iyi 6 numara olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, "Ama iki 6 numarayla oynanmaz. Türkiye'de şampiyonluğun sırrı tek cümlede yatıyor. Önde baskı yapan takım şampiyon oluyor. Bunu iyi yapan Galatasaray'da Torreira, Beşiktaş'ta Gedson, Fenerbahçe'de Fred var. Bu baskıların şiddeti Mourinho döneminde düşük" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayan Dilmen, "İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'nin en büyük sırrı müthiş baskı yapıyordu. Galatasaray niye hep şampiyonluk yarışında favori gösteriliyor. 10 numaran iyi olacak bir kere. Omurgan iyi olacak. Muslera, Torreira, Mertens, Icardi veya Osimhen. Hep Türkiye Ligi'ne göre 10 üzerinden 8'lik, 10'luk oyuncular var. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi ama hep 7'lik oyuncular var" dedi.

Mourinho'nun oyun anlayışına değinen Rıdvan Dilmen, "10 hafta sonra bu skora bağlı oyun olursa şampiyonluğa yetmez. Fenerbahçe'deki ilk tespiti hız problemiydi. Hızı şu an geçen senenin çok altında" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri'ye ihtiyacı olduğunu öne süren Dilmen, Faslı forvetin ön alan baskısında Dzeko'dan daha fazla katkı vereceğini savundu.

 Öte yandan Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho'nun birkaç hafta içinde İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de kullanacağını iddia etti.

Ünlü yorumcu, konuyla ilgili, "İrfan Can Kahveci benim için olmazsa olmazlardan biridir. İrfan Can'ı bence çok ihmal etti. Tadic'in yaptığını İrfan da yapabilir. İş nereye gidiyor biliyor musun? Birkaç hafta sonra göreceğiz; Tadic'i solda, İrfan Can Kahveci'yi sağda göreceğiz" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun stoperde Çağlar Söyüncü'yü cebine koyduğunu ancak diğer stoperde henüz kararını vermediğini aktardı.

Etiketler Fenerbahçe rıdvan dilmen Fenerbahçe Jose Mourinho iddia tahmin
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