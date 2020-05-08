Rıdvan Dilmen'den Nihat Özdemir'e: ''Kıvırmayalım!''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.



TFF'nin doğru hareket etmediğini söyleyen Dilmen, "TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar. 35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu aldı. Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi. Açıklamalar arasında tezatlık var. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na müracat ederek karar alacağız dedi. Burada bir kere problem var. Aradan iki saat geçti. Sağlık Bakanımız rutin basın toplantısında bir soru karşılığında daha net ifadelerle, Nihat Özdemir'in söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Yalandan kıvırmayalım" diye konuştu.