Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'te Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayarak Adana Demirspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından şampiyonluk iddiası için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 4-0 kazandı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe sahadan 4-0 net bir galibiyetle ayrılırken maç sonu değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın eski golcüsü ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın açık ara farkıyla devam eden şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için dikkat çeken tahminlerde bulundu.

"Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı final maçı olur" diyen Rıdvan Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin RAMS Park'a 57 puanla gideceğini düşünüyorum. Kötü ihtimalle 55 puanla gideceğini düşünüyorum. Kötü ihtimal maçı bence Alanya maçıdır. Belki orada puan kaybı olabilir. Galatasaray da kalan maçlarda derbiye kadar maksimum bir beraberlik alır diye düşünüyorum. Kaybederse de Rize ya da Antep deplasmanında olur. O da düşük ihtimal."