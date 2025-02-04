Rıdvan Dilmen'nin Süper Lig kehaneti olay oldu

Trendyol Süper Lig'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden Şampiyonluk yarışında Galatasaray dün akşam kazandığı 3 puanla liderlik koltuğunu korumaya devam ederken Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Trendyol Süper Lig'te dün akşam Gaziantep FK'ye misafir olan ve tek gollü maçtan 3 puanla ayrılan Galatasaray, Şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken, eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçın henüz başında 1-0 öne geçen Galatasaray 90 dakika tamamlandığında tek golle sahadan galip ayrıldı. 5. dakikada sağ kanattan Mertens'in ceza yayına kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Kutucu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maçın skoru belli oldu.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tek farklı galibiyetlerinin ligin devamında tehlike yaratabileceğini iddia etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:



"Galatasaray uzun süredir ilk kez Fenerbahçe'den sonra sahaya çıktı. İyi oyundan çok, skor önemlidir bazı teknik adamlar için. İlginç bir istatistik söyleyeyim Galatasaray kazandığı 18 maçın 13-14 tanesini tek farkla kazandı. bu yıl sürekli skora endeksli oynamaya başladılar.

Morata da geldikten sonra artık ön tarafı kapattı. Özellikle sert maçlarda örneğin Fenerbahçe maçı, Tottenham'la eşleşirse ya da AZ deplasmanı da olabilir, Lemina gibi eklemeyle kendisini daha az yıpratacak bir kadro da kurabilir.

Yılbaşındaki arada Galatasaray'ın aşırı iyi dinlendiklerini ve iyi anrenman geçirmediklerini görebiliyorum.Okan Hoca kusura bakmasın, takım iyi çalışmamış. Osimhen diye bir karakter gelmiş, bugün 75 milyonu vermeye hazır bir sürü takım vardır. Gaziantep deplasmanında son dakika golü arıyor hala. Bugün de maçın en iyisiydi. Gol mü attı? Hayır ama her topa koşan bir performansı var.

Tek farklı skor da önemli dediğimiz 7. ve 8. maçı. Bu önemlidir ama en kritik yerde bir anda 1-1'e yakalanabilirsiniz. Tamamı vasat oynayan bir takım, Osimhen dışında. Morata çok tecrübeli, zamanla göreceğiz bunu. Avrupa Şampiyonu da olsa, önemli takımlarda oynasa da çok gol atan bir oyuncu değildir. Gol atmasa da attırır. Takıma katkısı büyük oyuncudur."



