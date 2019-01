Rıza Çalımbay: Burak Yılmaz Beşiktaş'a faydalı olur

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programında öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi programında spor gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Rıza Çalımbay, öğrenciler tarafından sorulan sorulara da cevap verdi. Ligdeki puan durumu ve hangi takımın şampiyon olacağı yönündeki soruyu değerlendiren Rıza Çalımbay, puan avantajı nedeniyle Başakşehir’in şanslı olduğunu söyledi. İkinci yarıdaki ilk maçların büyük önem arz ettiğini ifade eden Çalımbay, "Şu anda en şanslı takım Başakşehir. Çünkü puan avantajı var. Ama ligin ilk maçları çok önemli. Başakşehir Trabzon’da Trabzonspor’la oynayacak, Beşiktaş Akhisar’la oynayacak. Fenerbahçe Bursa’da Bursaspor’la oynayacak. Bu maçlar çok önemli. Bunların sonucuna göre belli olur ama bence ne düşen ne de şampiyon kesinlikle belli değil. İkinci yarı bambaşka olacaktır. Telafisi olmayan maçlar oynanacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli bir taraftarın "Fenerbahçe’nin küme düşme ihtimal var mı?" sorusuna da cevap veren Çalımbay, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin daha iyi bir noktada olacağını savundu. Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesinin takıma çok şey katacağını ifade eden Çalımbay şöyle konuştu:

"Fenerbahçe tabi ki hiç beklemediği bir şey yaşadı ilk yarı. Bunlar her takımın başına gelen şeyledir. Sadece Fenerbahçe değil diğer takımlar da belli zamanlarda sıkıntılar yaşamışlardır. Fenerbahçe de şu an onları yaşıyor. Çok iyi bir başkanları var çok istekli, arzulu. Her türlü şeyi de yaptı ama bazen tutturamayabiliyorsunuz. Yanlış bir strateji olabiliyor. Şimdi Ersun hocanın gelmesi ve ya başka bir arkadaşımızın gelmesi, kan değişikliği çok şey katacaktır Fenerbahçe’ye. Öyle bir puan durumu var ki herkes birbirine çok yakın. Fenerbahçe takımı iyi bir çıkış yaptığında çok çok iyi yere gelecektir. Düşme gibi bir şey mümkün değil, Fenerbahçe’de öyle bir şey olmaz. Yukarıyı yakalayabilir mi onu bilemeyiz ama mutlaka ikinci yarıda bambaşka bir şekilde çıkacaklardır. Bir Fenerbahçeli olarak rahat ol, öyle senin düşündüğün gibi şeyler olmaz."

Çalımbay daha öncede teknik direktör olarak görev aldığı Trabzonspor’da ümit vadeden futbolcuları da açıkladı. Takımda 3 ismin çok daha iyi yerlere geleceğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Trabzonspor hakikaten çalıştığım en güzide kulüplerden bir tanesi. Hem şehir olarak hem futbol kenti olarak mükemmel bir yer. Orada bir sürü oyuncu var hepsi çok iyi oyuncular. Bence çok iyi yerlere gelecek 2 oyuncu ve kaleci var. Uğurcan olsun, Abdülkadir olsun, Yusuf olsun gelecekleri mükemmel olan oyuncular" dedi. Çalımbay ayrıca "Milli takımda çalışmayı ister misiniz?" sorusuna da "Hepimiz çalıştırmak isteriz" cevabını verdi.

Beşiktaş taraftarı arasında tartışmalara neden olan Burak Yılmaz transferi hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Rıza Çalımbay, Burak’ın Beşiktaş’a faydalı olacağını belirtti. Taraftara Burak’a sahip çıkmaları yönünde tavsiyede bulunan Çalımbay şöyle konuştu:

"Şimdi gerçekçi anlatalım bu olayları. Çünkü Burak benim eski oyuncum. Fenerbahçe’den Eskişehir’e almıştık. Sonra da oradan Trabzon’a gönderdik. Burak bir kere çok iyi bir futbolcu ve çok iyi golcü. Burak geçen sene sakat sakat oynadı. Ona rağmen de Trabzon’da iyi maçlar çıkardı. Son 2-3 maç benden izin istedi, ‘ameliyat olmak gerekiyor’ dedi. Şu anda Burak sağlam. Kafa olarak da bana göre her türlü hazır durumda. Beşiktaş’a mutlaka çok iyi şeyler verecektir. Eğer Burak Beşiktaş’a alınmışsa, imza atmışsa faydalı olur. Böyle bölünme değil de şu durumlarda sahip çıkmak gerekiyor."

Süper Lig'in ilk yarısında Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan ve bugün kameralar karşısında geçerek özür dileyen Volkan Demirel hakkında konuşan Rıza Çalımbay, hem bu olay hem de milli takımda yaşanan olaylarda Volkan’dan yana olduğunu açıkladı. Volkan’a yapılanın yanlış olduğunu savunan Çalımbay, "Ben Volkan konusunda biraz titizim. Bir kere Volkan’dan yanayım. Eğer bir oyuncuyu kadro dışı bırakıyorsanız çok büyük bir şey olması gerekiyor. Yoksa oyuncu kolay kolay kadro dışı bırakılmaz. Bir oyuncunun kadro dışı bırakılmasını çok uygun görmüyorum. Hem bu olay hem milli takımda yapılan olaylardan dolayı Volkan’ı savunuyorum. Çünkü milli takımda da bana göre Volkan’a yanlış yapıldı. Volkan’ı, milli takımdan ayrıldıktan belli bir süre sonra tekrar kazandırmak gerekiyordu. Milli takımın en kritik zamanlarında kazandırdığı maçlar oldu. Fenerbahçe’de de aynı şekilde. Bir an önce affedilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.