Rıza Çalımbay'dan Sumudica'ya şok sözler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep'e 5-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın maç içinde yaptığı hareketler için sert tepki gösterdi.

Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "Oluyor böyle sonuçlar. Bunda bizim hatalarımız da çok. Kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyordu ama şanssızlık da çoktu. 15-20 dakikada 3-4 net pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bazı risklere girince, böyle sonuçlar bazen kaçınılmaz oluyor. Üzerinde konuşacağımız çok şey var. Böyle bir mağlubiyeti hak ettik ama kaçırdığımız golleri de atmamız gerekiyordu. 3-1 de olsa, 2. yarının başındaki şansları değerlendirmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY'DAN SUMUDICA'YA: "ÇOK AYIP"

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yaşadığı gerginliği anlatan Sivasspor'un hocası, "Hakem arkadaşımız iyi yönetti ama 3. golde oyuncunun önüne öyle bir bıraktı ki, tam orta yapacak şekilde bıraktı. Rakip takımın antrenörünü anlamadım, bizi tahrik ediyor, oyuncuları tahrik ediyor, seyircileri tahrik ediyor. Yaptığı çok ayıp. Sen niye gidip oyuncuya saldırıyorsun? Hakemin şunları engellemesi lazım. Sahada o kadar iyi yönetti, saha dışında bu kadar kötü olamaz. Hakemi kınıyorum bu olaydan dolayı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

