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  5. 16 Mayıs 2019 17:56

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'la oynadıkları maçın kural hatası nedeniyle tekrar edilmesine yönelik TFF'ye başvuru yaptıklarını açıklamıştı. Hasan Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF'nin yaptıkları başvuruyu uygun görmediğini ve...

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ile oynadıkları maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları başvurunun uygun görülmediğini açıkladı.

Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti. Başkan Kartal, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."

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