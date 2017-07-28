Ronaldo için Milan'a gidiyor iddiası

Vergi suçlaması yüzünden İspanyol kulübünde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya ayıldı.

Mirror gazetesinin haberine göre transfere şu an için 200 milyon Euro'dan fazla harcayan Milan'ın yöneticileri Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüştü.

Transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Milan'ın yöneticilerinin, Mendes'e ''Ronaldo, Real Madrid'den ne zaman ayrılmayı planlıyor?'' diye sorduğu belirtildi.

ZIDANE: ''BBC KALSIN İSTERİM AMA BELLİ OLMAZ''

Öte yandan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, takımını bozmak istemediğini ancak transferin kapanacağı gün olan 31 Ağustos'a kadar her şeyin olabileceğini söyledi.

Zidane, yaptığı açıklamada ''Umarım BBC takımda kalır. Ancak transfer günü 31 Ağustos'a kadar açık ve ne olur bilemiyoruz'' dedi.

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