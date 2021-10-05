Rosier neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier, GQ Dergisine verdiği röportajda, ''Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. '' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Türkiye'nin popüler erkek dergisi GQ Dergisi’nin Ekim sayısına önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuğunun yanı sıra stiliyle de dikkat çeken Fransız oyuncu, ilk olarak Kara kartal'a transfer süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GQ'da yer alan röportajda Rosier, “Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş , Portekiz’de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için önemliydi ve bunun için mutluyum” ifadelerine yer verdi.

‘FORVET OYUNCUSUYDUM’

Futbolculuk kariyerinde neden sağ bek hattını tercih ettiği sorulan Rosier, “Pozisyonumu seviyorum ama birçok oyuncu gibi gençken her zaman o mevkide değildim, daha çok orta saha ve forvet oyuncusuydum! Hayır kendimi orada görmüyorum, çok küçüğüm!” (gülüyor) sözlerini sarf etti.

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