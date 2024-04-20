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Sadettin Saran, Ali Koç ile yaptığı özel görüşmeyi açıkladı

Sadettin Saran, Ali Koç ile yaptığı özel görüşmeyi açıkladı
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 600'e yakın kongre üyesine verdiği yemekte başkanlık adaylığı süreci ve Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile yaptığı özel görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 600'e yakın kongre üyesine yemek verdi. Saran, başkanlık adaylığı süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Geçen kasım ayında sayın başkanımızla buluştum. Görüşmede ona dedim ki 'maddi manevi çok emek verdin, bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz' dedim. O da dedi ki 'ben inanıyorum çok iyi yapacağına. Bırakmayı düşünüyorum. Ama 500 imza toplaman gerekiyor' dedi." ifadelerini kullandı.

500 imzayı topladığını söyleyen Saran, "Arkadaşlar 500 imzayı 48 saat içinde topladı. Müthiş bir teveccüh vardı. Dolayısıyla bunun için size teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"SÜRE, SABIR İSTEMİYORUZ"

Saran, açıklamalarına, "Sizden öyle süre, sabır istemiyoruz. Hep birlikte hemen şampiyon olacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz." sözleriyle devam etti.

Sadettin Saran, "Ben ve ekibim sadece Fenerbahçe tarihinin değil, Türk futbol tarihinin en hazır ekibiyle geliyoruz ve takımımızı hep beraber şampiyon yapacağız." sözlerini sarf etti.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç sadettin saran başkanlık
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