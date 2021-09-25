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  5. Sakatlıklardan revire dönen Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Sakatlıklardan revire dönen Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Sakatlıklardan revire dönen Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş’a transfer oldu.

Yukatel Kayserispor'un U19 oyuncusu Hayrullah Erkip, bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir'den sonra Kayserispor alt yapısından yetişip başta takıma transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş Hayrullah Erkip Beşiktaş
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