Salih Uçan'dan Beşiktaş'a hazırım paylaşımı

Süper Lig'te yeni sezonda Beşiktaş formasıyla ter dökmeye hazırlanan Salih Uçan'ın paylaşımı ''Yeni takımına hazırlanıyor.'' yorumunu da beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Salih Uçan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tatilde de çalışmalarını aksatmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından paylaşıyor.

Salih Uçan'ın son paylaşımı ise taraftarları heyecanlandırdı. O anlar, 'Salih, yeni takımına hazırlanıyor.'' yorumunu da beraberinde getirdi.

Salih Uçan'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.