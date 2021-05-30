  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Salih Uçan'dan Beşiktaş'a hazırım paylaşımı

Salih Uçan'dan Beşiktaş'a hazırım paylaşımı

Salih Uçan'dan Beşiktaş'a hazırım paylaşımı

Süper Lig'te yeni sezonda Beşiktaş formasıyla ter dökmeye hazırlanan Salih Uçan'ın paylaşımı ''Yeni takımına hazırlanıyor.'' yorumunu da beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Salih Uçan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tatilde de çalışmalarını aksatmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından paylaşıyor.

Salih Uçan'ın son paylaşımı ise taraftarları heyecanlandırdı. O anlar, 'Salih, yeni takımına hazırlanıyor.'' yorumunu da beraberinde getirdi.

Salih Uçan'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

 

Etiketler salih uçan antrenman beşiktaş antalyaspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Korona geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Sedat Peker, ''Boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağım'' sözünü kime söylediğini açıkladı
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik iddialarına yanıt gibi paylaşım
Bu güzel hanım gerçek değil... İşte karşınızda Türkiye'nin ilk dijital insanı
Türk profesör kanser hastalarına umut olan çalışma
''Cinsel birliktelikle terapi'' bahanesiyle kadınlara cinsel saldırı
Prof. Hotamışlıgil: Beklenen aşılar gelirse bu yaz salgını tamamen bitirebilir
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte rakamlar...
Sedat Peker'in Erdoğan'a seslendiği video sonrası Saray'dan ilk açıklama
Sedat Peker'in ''Berat Albayrak'' iddiasına Murat Sancak'tan yanıt gecikmedi