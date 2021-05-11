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  5. Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu: İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in bitmesine sadece 2 hafta kala nefesler tutuldu. Belki de şampiyonun belli olacağı gecede İlk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK

Lider Beşiktaş, kendi sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.

11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N’Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

FENERBAHÇE-SİVASSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

11'LER:

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode

DENİZLİSPOR-GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

11'LER:

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

Etiketler şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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