Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in bitmesine sadece 2 hafta kala nefesler tutuldu. Belki de şampiyonun belli olacağı gecede İlk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK Lider Beşiktaş, kendi sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. 11'LER: BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N’Koudou, Larin FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech FENERBAHÇE-SİVASSPOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 11'LER: Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode DENİZLİSPOR-GALATASARAY Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. 11'LER: DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil