Samuel Eto’o Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Eto’o transferini bitirdi. Hatırlanacağı üzere dün öğle saatlerinde Kamerunlu yıldız oyuncunun transfer çalışmaları hakkında Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir yalanlama yayınlamıştı: “Bugün tarihli Fanatik gazetesinde “Eto’o Fener’e Geliyor” başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır. Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise bu sert yalanlama içeriğini siteden kaldırılmıştı. Bu hamle transfer göstergesi olarak yorumlanmıştı.

36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen yıl ligde 18 gol atmıştı. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig’de en fazla gole katkı yapan isim Samuel Eto’o oldu. (50 maç, 38 gol ve 12 asist).

36 yaşındaki golcü oyuncunun transferiyle ilgili olarak önümüzdeki süreçte resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.