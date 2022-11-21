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Selçuk İnan, Süper Lig'e geri döndü

Selçuk İnan, Süper Lig'e geri döndü
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Süper Lig ekiplerinden Şenol Can'la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışı içinde olan Kasımpaşa, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile anlaştı.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilginin ardından yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

 Kasımpaşa geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

 

Etiketler Kasımpaşa kasımpaşaspor galatasaray süper lig teknik direktör selçuk şahin
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