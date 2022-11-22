Selçuk İnan'ın ekibinde Olcan Adın sürprizi

Kasımpaşa’da Selçuk İnan dönemi resmen başlarken, İnan'ın ekibindeki sürpriz bir isim dikkat çekti.

Kasımpaşa’da Şenol Can’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan oturdu. Bugün Kemerburgaz Turgay Ciner Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya bağlayan imzayı atan Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine de bu imzayla başlamış oldu.

OLCAN ADIN SÜRPRİZİ

Selçuk İnan'ın eski takım arkadaşı Olcan Adın da Selçuk İnan'ın ekibinde yer aldı. Olcan Adın'ın son halini görenler ilk önce tanıyamadı. İmza töreninin ardından gözlere çarpan Olcan Adın adına sosyal medyada birçok tweet atıldı.

SELÇUK İNAN'DAN AÇIKLAMALAR

"FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"



“İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa’da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray’dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren kendisi oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim."



"HEPSİNE ÇOK İNANIYORUM"



“Çok önemli bir ekibimiz var. Örnek aldığım, başarılarını iyi anlamda kıskandığım ve tekrarlamak istediğim bir isim var, o da Fatih Terim. Ekibim inandığım kişilerden oluştu. Burada güzel bir kurumsal yapı var. Hali hazırda çalışan hocalarla tanıştığımda burada Türk futbolunda böylesine önemli projelerin olması futbola bu yatırım beni şaşırttı. Heyecanlı, istekli bir ekip oluşturduk. Hepsine çok inanıyorum. Kendi dallarında çok başarılı, bilgili hocalar” ifadelerini kullandı.



"OYNADIĞIM TÜM TAKIMLARDA KAPTANLIK YAPTIM"



"Oynadığım tüm takımlarda kaptanlık yaptım. Yurt dışına çok gittim ve orada da önemli insanlarla iletişim kurdum. Bir oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da çok düşünürdüm. Bunların hepsinden karma yapıp bana uyacak düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum”