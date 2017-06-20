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  5. 20 Haziran 2017 20:04

Selçuk Şahin Göztepe'ye doğru !

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ve Quintero'yu transfer etmeye ediyor.

Selçuk Şahin Göztepe'ye doğru !
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Sarı kırmızılıların Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Selçuk Şahin ve Kolombiyalı oyuncu Juan Quintero'nun peşinde olduğu öğrenildi.

BAYRAMDAN SONRA NETLEŞECEK

Tamer Tuna'nın özellikle istediği Selçuk'un sarı-kırmızılılara çok sıcak baktığı bildirilirken, transferin bayramdan sonra resmiyet kazanacağı ifade edildi. On numara mevkiinde görev yapan Quintero'nun ise menajeriyle temas kuruldu.

QUİNTERO DA KABUL ETTİ

Portekiz'in Porto takımında yıldızı parlayan 24 yaşındaki Quintero'dan olumlu yanıt alan Göztepe'nin Kasımpaşalı Andre Casto'yla da görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Futbola ülkesi Kolombiya'nın Envigado takımında başlayan Quintero, Atletico Nacional'da oynadıktan sonra ilk Avrupa deneyimini İtalya'nın Pescara takımında yaşadı.

Ardından Porto'ya geçen genç futbolcu, daha sonra Fransa'nın yolunu tutup Rennes'e imza attı. Tekrar ülkesine dönen Ouintero geçen sezonu Medellin'de geçirdi. Medelin'de 22 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 6 asistle iyi bir performans ortaya koydu.

selçuk şahin , göztepe , gençlerbirliği