Selçuk Şahin resmen Göztepe'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Son olarak Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.

Tunceli'de dünyaya gelen Selçuk Şahin amatör olarak Silifkespor'da forma giydikten sonra Hatayspor forması ile profesyonel futbol kariyerine adım attı. 2001-2002 sezonunda İstanbulspor'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başlayan Selçuk Şahin İstanbulspor'un ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de ise tam 12 sezon forma giydi.

2015-2016 sezonuna İsviçre ekibi Wil 1990'da başlayan Şahin, devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu ve 2016-2017 sezonunu da Ankara ekibinde geçirdi.

Selçuk Şahin'in kariyerinde 245'i ilk 11 olmak üzere 333 Süper Lig maçı tecrübesi bulunuyor.