Şenol Güneş Beşiktaş'ta 2 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda düşünmediği iki ismi siyah beyazlı yönetime iletti.

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley’i renklerine bağlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, iki ismi gözden çıkardı.

Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N’Koudou’dan memnun olmadığı belirtildi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Güneş'in aynı zamanda, Dünya Kupası’nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss’e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı bildirildi.

Nitekim ara transfer döneminde Saiss’in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton’u kullanmaya başlamıştı.

Siyah-beyazlı kulüp N’Koudou’yu Adana Demirspor’a önerirken Çin’den birkaç kulüple temasa geçmişti. Her ne kadar Avrupa’da transfer bittiyse de Çin gibi opsiyonlar hala masada olurken Saiss’in de tıpkı N’Koudou gibi transfer dönemi süren bir ülkeye takasla veya kiralık verilebileceği belirtildi.

Bu sezon N’Koudou 21, Saiss 17 resmi maçta Beşiktaş forması giydi. Valerien Ismael’in iki gözdesi Güneş döneminde gözden düştü.

Beşiktaş’ta son haftalarda performansının düştüğü yönünde eleştiriler alan ve moralinin bozuk olduğu öğrenilen Valentin Rosier’in de ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Güneş’in Fransız sağ beke izin vermediği ve yönetime de kalması yönünde rapor sunduğu bildirildi.